கிரிக்கெட்

‘அடுத்த ஆட்டத்திற்குள் உடல்தகுதியை எட்டிவிடுவேன்’– ரஸ்செல் + "||" + 'Within the next game I'll be able to get into the field '-Russell

