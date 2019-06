கிரிக்கெட்

தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் நிகிடி காயம்: இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடமாட்டர் என தகவல் + "||" + World Cup 2019: Massive Injury Setback For South Africa As Lungi Ngidi Is Ruled Out Of India Clash

தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் நிகிடி காயம்: இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடமாட்டர் என தகவல்