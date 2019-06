கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்துக்குள் அம்லா தகுதி பெற்று விடுவார் தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் டாக்டர் நம்பிக்கை + "||" + In the game against India Amla will be eligible

