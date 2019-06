கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியா முதலில் பந்துவீச்சு + "||" + World Cup 2019 South Africa wins the toss and opts to bat

உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியா முதலில் பந்துவீச்சு