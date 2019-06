கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானால் இந்திய அணியை வெல்ல இயலாது - ஷேவாக் கணிப்பு + "||" + Pakistan can not win the Indian team - Sehwag prediction

பாகிஸ்தானால் இந்திய அணியை வெல்ல இயலாது - ஷேவாக் கணிப்பு