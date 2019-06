கிரிக்கெட்

இந்திய அணி பெற்ற வெற்றியை நாடு முழுவதும் கொண்டாடிய ரசிகர்கள்..! + "||" + Celebrations at India Gate, Delhi, after India defeated Pakistan by 89 runs at Old Trafford, Manchester. #CWC19

இந்திய அணி பெற்ற வெற்றியை நாடு முழுவதும் கொண்டாடிய ரசிகர்கள்..!