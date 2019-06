கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் அணி 2-வது வெற்றிதென்ஆப்பிரிக்கா வெளியேறியது + "||" + Pakistan team Winning the 2nd South Africa is out

பாகிஸ்தான் அணி 2-வது வெற்றிதென்ஆப்பிரிக்கா வெளியேறியது