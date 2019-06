கிரிக்கெட்

‘மனதை புண்படுத்தும் வகையில் விமர்சிக்காதீர்’ - பாகிஸ்தான் கேப்டன் சர்ப்ராஸ் வேண்டுகோள் + "||" + Do not criticize what causes heartache - Pakistan captain Sarfraz's request

‘மனதை புண்படுத்தும் வகையில் விமர்சிக்காதீர்’ - பாகிஸ்தான் கேப்டன் சர்ப்ராஸ் வேண்டுகோள்