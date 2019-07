கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான பேனர் விவகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுஐ.சி.சி.யிடம் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் புகார் + "||" + The banner issue against India cannot be accepted Indian Cricket Board complains to ICC

இந்தியாவுக்கு எதிரான பேனர் விவகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுஐ.சி.சி.யிடம் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் புகார்