இந்தியாவால் வெற்றி பெற முடியும்-ஹர்பஜன் சிங் டுவீட்

சென்னை,

இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான உலக்கோப்பை முதல் அரையிறுதி போட்டி நேற்று மழையின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு இன்று தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இது குறித்து முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்பஜன் சிங் டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:-

இந்தியாவால் வெற்றி பெற முடியும், இந்திய அணியை நம்பி ஆதரவு கொடுங்கள் என பதிவிட்டுள்ளார்.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதியில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்திய அணி தடுமாறும் நிலையில் ஹர்பஜன் சிங் டுவீட் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஆறுதலை அளித்துள்ளது.

We can still win this guys..believe in them.. support your team 🇮🇳 #INDvsNZ