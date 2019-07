கிரிக்கெட்

தொடக்க வீரர்கள் சொதப்பல்: இந்திய அணி அரைஇறுதியில் தோல்வி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து + "||" + The Indian team lost in the semi-finals New Zealand advanced to the final

