கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை அரையிறுதி : முதல் 30 நிமிட மோசமான ஆட்டம் -ரோகித் சர்மா உருக்கம் + "||" + World Cup Cricket Bad match for the first 30 minutes Rohit Sharma

உலக கோப்பை அரையிறுதி : முதல் 30 நிமிட மோசமான ஆட்டம் -ரோகித் சர்மா உருக்கம்