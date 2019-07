கிரிக்கெட்

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக ரஷித்கான் நியமனம்