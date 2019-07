கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் டிவில்லியர்சை சேர்க்காதது தென்ஆப்பிரிக்க அணிக்கு தான் இழப்பு யுவராஜ்சிங் கருத்து + "||" + World Cup Cricket The lack of de Villiers is the loss of the South African team

