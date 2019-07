கிரிக்கெட்

தலையில் பந்து தாக்கி வெளியேறும் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு பதிலாக மாற்று வீரர்களை பயன்படுத்த ஐ.சி.சி. அனுமதி

The ICC allow has decided to use substitutes for batsmen who hit the ball in the head

