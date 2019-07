கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட்டில் வென்ற விதம் நியாயமற்றது - மோர்கன் + "||" + The manner in which the World Cup was won in cricket is unfair - Morgan

உலக கோப்பை கிரிக்கெட்டில் வென்ற விதம் நியாயமற்றது - மோர்கன்