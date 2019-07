கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஏ அணிக்கு எதிரான கிரிக்கெட் தொடர்: 4-1 என்ற கணக்கில் வென்றது இந்தியா ஏ + "||" + India A claim 4-1 series win over WI A with 8-wicket win in final one-dayer

