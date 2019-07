கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் மீண்டும் சுனில் நரின்-பொல்லார்ட் + "||" + 20-over cricket against India: Sunil Narin-Pollard is back in the West Indies

இந்தியாவுக்கு எதிரான 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் மீண்டும் சுனில் நரின்-பொல்லார்ட்