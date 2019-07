கிரிக்கெட்

இலங்கை-வங்காளதேசம் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் கொழும்பில் இன்று நடக்கிறது + "||" + The first one-day cricket is being played in Colombo today

