கிரிக்கெட்

விராட் கோலியின் கபடி அணியில் எந்தெந்த கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு இடம்? + "||" + Which cricketer is the captain of Virat Kohli's Kabaddi team?

விராட் கோலியின் கபடி அணியில் எந்தெந்த கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு இடம்?