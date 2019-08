கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆஷஸ் முதலாவது டெஸ்ட்:ஸ்டீவன் சுமித் அபார சதத்தால் சரிவில் இருந்து மீண்டது ஆஸ்திரேலியா + "||" + Australia recovering from the collapse of Steven Summit

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆஷஸ் முதலாவது டெஸ்ட்:ஸ்டீவன் சுமித் அபார சதத்தால் சரிவில் இருந்து மீண்டது ஆஸ்திரேலியா