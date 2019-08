கிரிக்கெட்

பந்து வீசும் முன்பே நவ்தீப் சைனி 2 விக்கெட்டுகளை சாய்த்து விட்டார் முன்னாள் வீரர்களை விமர்சித்து கம்பீர் கருத்து + "||" + Navdeep Saini took 2 wickets before bowling Gambhir criticizes former players

பந்து வீசும் முன்பே நவ்தீப் சைனி 2 விக்கெட்டுகளை சாய்த்து விட்டார் முன்னாள் வீரர்களை விமர்சித்து கம்பீர் கருத்து