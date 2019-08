கிரிக்கெட்

5 நாட்களும் பேட்டிங் செய்து சாதனை படைத்த இங்கிலாந்து வீரர் ரோரி பர்ன்ஸ் + "||" + Rory Burns the 2nd English batsman to bat on all 5 days of an Ashes Test

