கிரிக்கெட்

இந்தியா-வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிகள் மோதிய முதலாவது ஒருநாள் போட்டி மழையால் பாதியில் ரத்து + "||" + The first ODI match between India and West Indies was canceled due to rain

