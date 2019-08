கிரிக்கெட்

‘இளம் வீரர்களுக்கு அணியில் வாய்ப்பு அளிப்பேன்’ - ரவிசாஸ்திரி + "||" + ‘I will give young players a chance in the team' - Ravisastri

‘இளம் வீரர்களுக்கு அணியில் வாய்ப்பு அளிப்பேன்’ - ரவிசாஸ்திரி