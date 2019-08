கிரிக்கெட்

ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர்: 3-வது போட்டியில் இருந்து ஸ்டீவன் ஸ்மித் விலகல் + "||" + Ashes 2019: Steve Smith Ruled Out Of Third Test In Leeds

ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர்: 3-வது போட்டியில் இருந்து ஸ்டீவன் ஸ்மித் விலகல்