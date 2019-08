கிரிக்கெட்

20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில்சதத்துடன் 8 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி கிருஷ்ணப்பா கவுதம் அசத்தல் + "||" + He took eight wickets Wacky Gautam Krishnappa

