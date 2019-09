பாகிஸ்தான் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அப்துல் காதிர் மறைவிற்கு சச்சின் தெண்டுல்கர் இரங்கல்

மும்பை,

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சு ஜாம்பவான் அப்துல் காதிர் நேற்று மாரடைப்பு காரணமாக லாகூரில் மரணம் அடைந்தார். அவருக்கு வயது 63. பாகிஸ்தான் அணிக்காக 67 டெஸ்டுகளில் விளையாடி 236 விக்கெட்டுகளும், 104 ஒரு நாள் போட்டிகளில் ஆடி 132 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தியிருக்கிறார். 1987-ம் ஆண்டு லாகூரில் நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்டில் ஒரு இன்னிங்சில் 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்தவர்.

1983 மற்றும் 1987-ம் ஆண்டு உலக கோப்பை போட்டிக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் இடம் பெற்று இருந்தார். அவரது மறைவுக்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமும், கிரிக்கெட் வீரர்களும் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் சச்சின் தெண்டுல்கர் அப்துல் காதிர் மறைவிற்கு தனது டுவிட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அதில், அப்துல் காதிருக்கு எதிராக விளையாடியதை தற்போது நினைவு கூருகிறேன். அப்துல் காதிர் அவரது காலத்தில் மிக சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவர். எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை அவரது குடும்பத்தினருக்கு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். என பதிவிட்டுள்ளார்.

Remember playing against Abdul Qadir, one of the best spinners of his times. My heartfelt condolences to his family. RIP. pic.twitter.com/iu03d45sJ0