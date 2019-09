கிரிக்கெட்

20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் ‘ஹாட்ரிக்’ சாதனை படைத்த மலிங்கா தரவரிசையில் முன்னேற்றம் + "||" + In over 20 cricket, Malinga records a hat-trick Improvement in rankings

20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் ‘ஹாட்ரிக்’ சாதனை படைத்த மலிங்கா தரவரிசையில் முன்னேற்றம்