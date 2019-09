கிரிக்கெட்

ஒரே தொடரில் 3 முறை டக் அவுட்: ஜோ ரூட் மோசமான சாதனை + "||" + In the same series Duck out 3 times Joe Root worst record

ஒரே தொடரில் 3 முறை டக் அவுட்: ஜோ ரூட் மோசமான சாதனை