கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு பிரியாணி கிடையாது: பயிற்சியாளர் மிஸ்பா உல்-ஹக் அதிரடி + "||" + No more biryani for Pakistan cricketers coach Misbah ul-Haq

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு பிரியாணி கிடையாது: பயிற்சியாளர் மிஸ்பா உல்-ஹக் அதிரடி