பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள்

டெல்லி,

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 69-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதி, அரசியல் தலைவர்கள் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். பொதுமக்களும் சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்களும், பிரதமர் மோடிக்கு தங்களது டுவிட்டரில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி,

"எங்கள் மரியாதைக்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். தேசத்தை அதிக உயரத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதற்கான உங்கள் முயற்சியில் நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் வெற்றிகளையும் பெற வாழ்த்துகிறோம்," என்று கோலி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் சச்சின் தெண்டுல்கர்,

வாழ்த்துக்கள் மரியாதைக்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி. ஆரோக்கியமான மற்றும் தூய்மையான இந்தியாவுக்கான உங்கள் பார்வை அனைவருக்கும் ஒரு உத்வேகம். நீங்கள் எப்போதும் வாழ்க்கையில் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள், என்று சச்சின் பதிவிட்டுள்ளார்.

இவர்களை தொடர்ந்து இந்திய அணி வீரர்கள் ஷிகர் தவான், கவுதம் கம்பீர், ஹர்பஜன் சிங், ஹர்திக் பாண்டியா , குருணால் பாண்டியா, கேதர் ஜாதவ், விவிஎஸ் லட்சுமணன் ஆகியோர் தங்களது டுவிட்டரில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.

Wishing our honourable Prime Minister, @narendramodi ji a very happy birthday. Wish you all the good health and success in your pursuit of taking our nation to greater heights. 🇮🇳🙏🏼 @PMOIndia

Happy Birthday Hon. PM @narendramodi ji. Your vision for a healthier and cleaner India is an inspiration for all.

May you always be blessed with good health in life.