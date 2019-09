கிரிக்கெட்

2-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா-தென்ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மொகாலியில் இன்று மோதல் + "||" + In the 2nd T20 cricket match, India-South Africa teams clash in Mohali today

