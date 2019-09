கிரிக்கெட்

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத் தலைவராக சீனிவாசனின் மகள் ரூபா குருநாத் பொறுப்பேற்பு + "||" + Tamil Nadu Cricket Association Rupa Gurunath, the daughter of Srinivasan, is in charge

