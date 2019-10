கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் தொடக்க ஆட்டக்காரராக ரோகித் சர்மாவுக்கு போதுமான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் - இந்திய கேப்டன் கோலி பேட்டி + "||" + If Rohit Sharma can do in Tests what he did in ODIs, it will be great for India: Virat Kohli

டெஸ்ட் தொடக்க ஆட்டக்காரராக ரோகித் சர்மாவுக்கு போதுமான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் - இந்திய கேப்டன் கோலி பேட்டி