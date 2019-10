விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட்: ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் அபிமன்யு மிதுன்

பெங்களூரு,

பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட்டின் இறுதிப் போட்டியில் கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு அணிகள் மோதின. கர்நாடகா அணியைச் சேர்ந்த பந்து வீச்சாளர் அபிமன்யு மிதுன் அடுத்தடுத்து மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதன் மூலம் விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் கர்நாடக வீரராகியுள்ளார் மிதுன். தமிழ்நாடு அணி பேட்டிங் செய்த இறுதி ஓவரின் போது தமிழக வீரர்கள் ஷாருக்கான்(27), முகமது(10) மற்றும் முருகன் அஸ்வின்(0) ஆகிய மூவரும் அபிமன்யுவின் பந்து வீச்சில் அடுத்தடுத்து கேட்ச் ஆகினர்.

முன்னதாக முதல் ஓவரில் முரளி விஜய்(0) மற்றும் 46-வது ஓவரில் விஜய் சங்கர்(38) ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளையும் அபிமன்யு மிதுன் கைப்பற்றினார்.

WATCH: Excellent last over by birthday boy Abhimanyu Mithun to get a hat-trick against Tamil Nadu in the #VijayHazare Trophy Final 🔥🔥 #KARvTN@Paytmhttps://t.co/X1poAwqaYv