கிரிக்கெட்

வங்காளதேச அணி பங்கேற்க சம்மதம்: இந்தியாவில் முதல்முறையாக பகல்-இரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி - கொல்கத்தாவில் நடக்கிறது + "||" + Bangladesh team agreed to participate For the first time in India Day-night Test cricket match

வங்காளதேச அணி பங்கேற்க சம்மதம்: இந்தியாவில் முதல்முறையாக பகல்-இரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி - கொல்கத்தாவில் நடக்கிறது