கிரிக்கெட்

‘ஷகிப் அல்-ஹசனுக்கு இன்னும் கடுமையான தண்டனை வழங்கியிருக்க வேண்டும்’ - இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் வாகன் கருத்து + "||" + Shakib al-Hasan should have been more punished - Former England captain Vaughan

‘ஷகிப் அல்-ஹசனுக்கு இன்னும் கடுமையான தண்டனை வழங்கியிருக்க வேண்டும்’ - இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் வாகன் கருத்து