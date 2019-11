கிரிக்கெட்

கடைசி 20 ஓவர் போட்டியிலும் இலங்கையை வீழ்த்தி தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலியா + "||" + Australia defeated Sri Lanka in the last 20 overs to seize the series

