கிரிக்கெட்

2-வது டி20 போட்டி: இந்திய அணிக்கு வெற்றி இலக்காக 154 ரன்களை நிர்ணயித்தது வங்காளதேசம் + "||" + India vs Bangladesh 2nd T20I Live Score: India Opt To Bowl Against Bangladesh In Rajkot

2-வது டி20 போட்டி: இந்திய அணிக்கு வெற்றி இலக்காக 154 ரன்களை நிர்ணயித்தது வங்காளதேசம்