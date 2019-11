கிரிக்கெட்

“ஒரே ஓவரில் 6 சிக்சர் அடிக்க திட்டமிட்டேன்” - இந்திய பொறுப்பு கேப்டன் ரோகித் சர்மா பேட்டி + "||" + "I plan to hit 6 sixes in one over" - Interview with Rohit Sharma, Indian Responsibility Captain

“ஒரே ஓவரில் 6 சிக்சர் அடிக்க திட்டமிட்டேன்” - இந்திய பொறுப்பு கேப்டன் ரோகித் சர்மா பேட்டி