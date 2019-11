கிரிக்கெட்

வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான 20 ஓவர் போட்டி தொடரில் இந்திய அணியின் ஆட்ட திறன் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது - சோயிப் அக்தர் பாராட்டு + "||" + The Indian team's performance in the 20-match series against Bangladesh was high - Shoaib Akhtar Appreciation

வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான 20 ஓவர் போட்டி தொடரில் இந்திய அணியின் ஆட்ட திறன் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது - சோயிப் அக்தர் பாராட்டு