கிரிக்கெட்

சையத் முஸ்தாக் அலி கோப்பை கிரிக்கெட்: ஒரே ஓவரில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்திய தீபக் சாஹர் + "||" + Syed Mustaf Ali Cup Cricket: Deepak Sahar took 4 wickets in one over

சையத் முஸ்தாக் அலி கோப்பை கிரிக்கெட்: ஒரே ஓவரில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்திய தீபக் சாஹர்