கிரிக்கெட்

‘பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் வெற்றி பெற நாங்களும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும்’ - மொயீன் அலி கருத்து + "||" + We must do our best to win the Bangalore Royal Challengers - Moien Ali comment

‘பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் வெற்றி பெற நாங்களும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும்’ - மொயீன் அலி கருத்து