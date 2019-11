கிரிக்கெட்

ரஞ்சி கிரிக்கெட்டில் ஐதராபாத் அணிக்காக விளையாடமாட்டேன் - அம்பத்தி ராயுடு அறிவிப்பு + "||" + Ranji Cricket will not play for Hyderabad team - Ambati Rayudu Announcement

