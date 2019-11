கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் வெற்றியை நோக்கி ஆஸ்திரேலிய அணி + "||" + Australian team looking for victory in Test cricket against Pakistan

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் வெற்றியை நோக்கி ஆஸ்திரேலிய அணி