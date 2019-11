கிரிக்கெட்

இந்தியாவின் எல்லா பகுதிகளிலும் பகல்-இரவு டெஸ்ட் போட்டியை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - கங்குலி + "||" + Steps will be taken to host Day-Night Test in all parts of India - Ganguly

இந்தியாவின் எல்லா பகுதிகளிலும் பகல்-இரவு டெஸ்ட் போட்டியை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - கங்குலி