கிரிக்கெட்

முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்: வாட்லிங் இரட்டை சதத்தால் நியூசிலாந்து அணி 615 ரன்கள் குவிப்பு - தோல்வியை தவிர்க்க இங்கிலாந்து போராட்டம் + "||" + First Test cricket: Watling double century New Zealand amassed 615 runs - England struggle to avoid defeat

முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்: வாட்லிங் இரட்டை சதத்தால் நியூசிலாந்து அணி 615 ரன்கள் குவிப்பு - தோல்வியை தவிர்க்க இங்கிலாந்து போராட்டம்