கிரிக்கெட்

“திருமணத்திற்கு முன்பு வரை அனைத்து ஆண்களும் சிங்கம் தான்” - டோனி ருசிகர பேச்சு + "||" + All men are lions until married: MS Dhoni

“திருமணத்திற்கு முன்பு வரை அனைத்து ஆண்களும் சிங்கம் தான்” - டோனி ருசிகர பேச்சு