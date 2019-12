கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் ஏலம்: மேக்ஸ்வெல் உள்பட 7 வீரர்களின் தொடக்க விலை ரூ.2 கோடி + "||" + IPL Cricket Auction: The starting price of 7 players, including Maxwell, is Rs 2 crore

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் ஏலம்: மேக்ஸ்வெல் உள்பட 7 வீரர்களின் தொடக்க விலை ரூ.2 கோடி